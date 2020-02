Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nákupní vozík si chtěl údajně jen půjčit

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Nyní je podezřelý z trestného činu krádež.

Včera sdělil vrchní inspektor z uherskohradišťského obvodního oddělení podezření z trestného činu krádež šestašedesátiletému muži. Ten koncem ledna navštívil obchodní dům s potřebami pro domácnost a zahradu ve Starém Městě. Když vyšel z prodejny, všiml si v přístřešku na parkovišti speciálního nákupního vozíku. V tu chvíli ho napadlo, že by se mu takový vozík hodil. Naložil ho proto do auta a odvezl domů. Díky všímavé ženě, které nebylo toto jednání lhostejné, se policejní hlídce podařilo odcizený vozík i pachatele rychle vypátrat. Muž policistům tvrdil, že si nákupní vozík chtěl jenom půjčit. Za přítomnosti hlídky ho následně do obchodu vrátil.

Cena vozíku se pohybuje okolo osmi tisíc korun, podezřelý se tak dopustil trestného činu.

21. února 2020, por. Mgr. Simona Kyšnerová

