Nákupní centra jsou ve vánočním období rájem kapsářů

Davy, shon, stres a nepřehlednost situace. To vše láká kapesní zloděje do nákupních středisek, kde pak mají více příležitostí se obohatit. Místo abyste obdarovali své blízké, nevědomky tak připadnou vaše osobní věci a peníze kapsářům.

Kapesní zloději mají skvělé „maskování“. Oblékají se zcela běžně, aby zapadli do davu, nebudete tak mít žádné podezření. Krádež dokáží provést během několika málo sekund a jsou tak opatrní, že si ztráty svých věcí všimnete až mnohem později. Tento druh kriminality se vyznačuje vysokou organizovaností a pachatelé pracují nejčastěji ve skupinkách. Spolupracují a navzájem si „kryjí záda“. Málokdy zůstanou ukradené věci u jednoho z nich, rychle si je předávají, aby byly těžko dohledatelné.



Jak se tedy před kapsáři bránit? Snažte se dodržovat následující rady:

Věnujte pozornost svému okolí, a pokud je to možné, vyhýbejte se místům, kde je hodně lidí.

V davu nemějte batohy a tašky na zádech, kam na ně nevidíte. Noste je raději zepředu či z boku, zapněte je a rukou je přitiskněte k tělu.

Pokud nosíte cennosti a peníze mimo tašku, nikdy je nevkládejte do zadní kapsy kalhot, kde o nich nemáte přehled. Uschovejte je do vnitřních či předních kapes ošacení.

Nenoste u sebe větší obnos finančních prostředků, pokud to není třeba. Jestliže je to nutné, pak ho rozdělte na více bezpečných míst.

Nejbezpečnější je užívat bezhotovostní platební styk. PIN si však raději pamatujte nebo ho uložte odděleně od místa, kde máte platební kartu.

Jakmile v obchodech využijete nákupních vozíků, neodkládejte do nich své osobní věci a cennosti.



Může se stát, že si vás kapesní zloděj nevyhlédne, ale budete svědkem, jak okrádá někoho jiného. V této situaci na zloděje upozorněte ostrahu, prodavače či zaměstnance prodejny, nebo volejte policii na tísňové lince 158. Jestli jste poblíž poškozeného, varujte ho, obzvláště pokud se ke krádeži teprve schyluje. Doporučujeme, abyste byli opatrní a situaci se nesnažili řešit sami. Ochrana života a zdraví je daleko důležitější.



Pokud se stanete obětí kapesního zloděje, postupujte takto:

V případě odcizení financí, platební karty, dokladů či mobilního telefonu se neprodleně obraťte na Policii České republiky.

Jestliže jste přišli o platební kartu, neprodleně kontaktujte vaši banku a nechte ji zablokovat.

Při odcizení mobilního telefonu upozorněte na krádež svého operátora a zablokujte SIM kartu.

V případě odcizení dokladů tento fakt ohlaste, aby nedošlo k jejich zneužití nebo krádeži vaší identity.

Snažte se zapamatovat veškeré detaily spojené s krádeží, jako je počet a vzhled pachatelů, místo a čas události a podobně.



Pokud jedete do nákupního centra autem, myslete na další důležité pravidlo: Auto není trezor. Nenechávejte své věci ve vozidle, i když jdete do obchodu pouze na chvíli. Ani v zavazadlovém prostoru nejsou cenné předměty v bezpečí. Nikdy nevíte, kdo vás při jejich ukládání může pozorovat. Ve chvíli, kdy dáváte nákup do kufru vašeho auta, hlídejte si své osobní věci. Mějte je při ruce, ať zloděj nezneužije vaší nepozornosti.



Zmatek bývá nejen v nákupních střediscích, ale i na parkovištích, které k nim přiléhají. Ve vánočním období bývají tyto prostory plné aut i lidí a dosti nepřehledné. Pohybujte se po nich obezřetně, myslete na to, že vás řidič nemusí vidět. Jakmile jste za volantem, respektujte dopravní značení na parkovišti, nezapomeňte, že zde často dáváte přednost zprava.



Nehoda na parkovišti

Může se stát, že se na parkovišti u obchodního centra stanete účastníkem dopravní nehody. Ty jsou v těchto případech způsobeny převážně nevěnováním se řízení a zmatkem z důvodu vysoké koncentrace chodců a aut. Pokud zjevná škoda nepřesáhla 100 000 Kč, nedošlo ke zranění či úmrtí nebo nebyl poškozený majetek cizí osoby, nemusíte na místo volat policii. S dalšími řidiči sepište společný záznam o dopravní nehodě, tzv. euroformulář, který poté odevzdáte pojišťovně. V této souvislosti máte právo požadovat od ostatních řidičů doklad k prokázání totožnosti a sdělení údajů o vozidle. Pro sepsání tohoto záznamu není důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.



Přejeme hezký advent bez nepříjemných událostí.

kpt. Lucie Kostečková

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

15. prosince 2022

