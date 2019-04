Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Nákup si schovala pod triko

OLOMOUC - Všímavé ostraze však neunikla.

V pondělí 29. 4. 2019, v dopoledních hodinách, byla v jednom z olomouckých supermarketů přistižena při krádeži 25letá žena. Pod triko si schovala 6 konzerv tuňáka za celkem 1 038 korun a prošla přes pokladnu, aniž by je zaplatila. Tam byla zadržena ostrahou prodejny. Jak policisté zjistili, mladá žena byla za obdobnou trestnou činnost v nedávné minulosti soudem odsouzena a potrestána. Nyní jí za trestný čin krádež, v případě prokázání viny a odsouzení, hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Irena Urbánková

30. dubna 2019

