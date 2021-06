Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nákup si dal do tašky a utekl

MOSTECKO - Lapka ve večerce odcizil zboží; Z firmy, kde pracoval, ukradl nářadí; Policisté kontrolovali alkohol u řidičů.

Kontrola alkoholu a drog u řidičů

Koncem minulého týdne na silnicích mosteckého okresu proběhla republiková dopravní akce, která byla zaměřena na kontrolu užívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči motorových vozidel. Policisté dopravního inspektorátu provoz kontrolovali nejen v Mostě, ale i na silnicích první třídy a v přilehlých obcích. Během denní akce hlídky zastavily celkem 14 vozidel ke kontrolám a odhalily 5 přestupků v dopravě. Za 4 z nich uložili policisté řidičům pokuty ve výši 800 korun. Jeden motorista měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. I v následujícím letním období budou intenzivní kontroly motoristů pokračovat.

Ve firmě, kde pracoval, odcizil nářadí

Policisté obvodního oddělení Litvínov objasnili případ krádeže věcí ze skladu jedné firmy v Záluží u Litvínova. Podle nich měl 34letý muž z Mostu v obci vniknout do jedné budovy, kde měl vypáčit dveře u skladu a z něj měl odcizit různé nářadí v hodnotě 19 tisíc korun. Nářadí odvezl do Mostu, kde si ho uschoval u své známé. Policisté část lupu zajistili. Muž ve firmě, odkud nářadí měl odcizit, pracoval. Do areálu přijel firemním autem, ačkoli neměl souhlas majitele k řízení vozidla. Vyšetřovatel Mostečana obvinil z přečinu krádeže vloupáním a neoprávněného užívání cizí věci. Už v minulosti byl za krádež odsouzen a potrestán. Za toto jednání mu může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody.

U pultu ve večerce si objednal tři lahve whisky a s těmi utekl

Teprve devatenáctiletý mladík čelí obvinění z přečinu krádeže. Mladý muž měl dle policie přijít ještě s další osobou do jedné prodejny na mosteckém sídlišti Liščí vrch v podvečerní době. Následně si u prodejního pultu objednal tři lahve tvrdého alkoholu, cigarety a sladkosti, vše v celkové hodnotě 1 557 korun. Zboží si uložil do tašky a poté měl z prodejny vyběhnout, aniž by za zboží zaplatil. Prodejce dvojici pronásledoval, ale nedohonil je. Kdo má krádež na svědomí, objasnili policisté obvodního oddělení Most Zahradní. Obviněný mladík kradl i přesto, že byl loni odsouzen za majetkový delikt k podmíněnému trestu. Na základě soudem vydaného příkazu k dodání do výkonu tresu odnětí svobody byl Mostečan tento měsíc zadržen policisty na mosteckém sídlišti Zahradní a posléze byl eskortování do věznice, kde si bude odpykávat jiný trestný čin. Odcizené věci policisté nezajistili, ty obviněný údajně zpeněžil.

Most 21. června 2021

nprap. Ludmila Světláková

