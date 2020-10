Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nákup se mu nevyplatil

ZNOJEMSKO: Cizinec řídil svůj vůz po požití alkoholu.

Správný cíl si pro svůj víkendový nákup nezvolil osmašedesátiletý Rakušan. Pro levnější potraviny se vydal do supermarketu v Hevlíně a zřejmě zapomněl, že na rozdíl od jeho domoviny v české republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem. Když jej v prostoru hranic kontrolovali policisté, naměřili mu hodnotu 0,42 promile. V Rakousku by byl tento výsledek ještě v pořádku. Ne však u nás, nákup se mu tak zřejmě moc nevyplatil, policisté od muže vybrali pětitisícovou kauci, navíc mu ve správním řízení hrozí za přestupek pokuta až do výše padesáti tisíc korun.

nprap. David Chaloupka, 26.října 2020

