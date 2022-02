Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nakradli toho dost

MOSTECKO - Policisté dvojici zlodějů dopadli.

Mostečtí kriminalisté nyní zjistili, kdo má na svědomí tři vloupačky do dvou různých areálů firem na Litvínovsku z posledních měsíců loňského roku. První skutek je datován do listopadu. Z venkovních prostor společnosti tehdy zmizely věci za více jak 125.000 korun. Podle policistů je to dílem dvojice mužů, 48letého Litvínovana za přispění 60letého Mostečana. Muži měli lup vyvézt na přívěsném vozíku, který byl zaparkován v areálu s naloženým dřevem. Po připojení za osobní vůz patřící jednomu z nich měli odjet nejen s odcizeným vozíkem a dřevem, ale i s fukary, motorovými pilami a příslušenstvím ke sváření. Společníci si za to v těchto dnech od policejního vyšetřovatele převzali sdělení obvinění ze spáchání trestného činu krádež vloupáním ve formě účastenství.

Zbývající dvě vloupání policisté přičítají pouze mladšímu z dvojice. K těmto skutkům došlo koncem prosince, pokaždé na stejném místě. Litvínovan podle všeho vždy pod rouškou tmy vnikl do areálu firmy v obci na Litvínovsku. Tentokrát se měl většinou zaměřit na naftu v zaparkovaných nákladních vozech. V jednom případě si měl odnést také obloukovou pilu. Jednáním měl způsobit škodu ve výši cca 23.000 korun. Tím mu přibylo na kontě další obvinění ze spáchání trestného činu krádež vloupáním a také přitěžující fakt, že byl v uplynulých letech za obdobnou trestnou činnosti pravomocně odsouzen.

Vyšetřování v dané věci pokračuje. Muži jsou stíháni na svobodě. V případě uznání viny oběma hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

3. února 2022

