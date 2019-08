Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nakradla zboží za tisíce

České Budějovice - Z prodejny zmizelo několik kusů oblečení. (Hlasová schránka 974 221 116)

Do dvou týdnů by před soudem měla stanout osmatřicetiletá žena, která v polovině července zavítala do jednoho z obchodních center v krajském městě a kradla oblečení. Z obchodu zmizely sluneční brýle, kalhoty, halenky, mikiny i košile. Krádeží způsobila škodu za bezmála 7 000 korun. Případ šetří českobudějovičtí policisté.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

16. srpna 2019

