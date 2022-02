Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nakradl zboží za více jak 10 tisíc

MOSTECKO - Krádež v obchodě, na ubytovně a herně...

Mostečtí policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže 19letému muži. Ten byl v polovině týdne přistižen při zcizení zboží v obchodě. Podle protokolu si do nákupního vozíku naskládal zboží za více jak 10 tisíc korun a bez placení chtěl zmizet. V součtu se jedná o pořádný seznam - mycí a prací prostředky, deodoranty, šampony, krémy na ruce, pampersky, sluchátka, hotová jídla, alkohol, sladkosti, nářadí, mlýnek na maso a další… S tím vším byl zastaven ostrahou prodejny a předán do rukou policistů. Ti navíc zjistili, že 19letý Litvínovan je v celostátním pátrání, které bylo vyhlášeno na základě příkazu k zatčení vydaného soudem. Muž uvedl, že chtěl zboží zpeněžit. Nyní mu za to hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Využil situace

Muž z Litvínova čelí podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Policisté ho viní z toho, že měl využít nepřítomnosti uživatelky pokoje na ubytovně na Litvínovsku a bez svolení tam vniknout. Zřejmým cílem byla peněženka poškozené ženy. Z ní zmizela tisícovka. Ke skutku došlo v polovině ledna, nyní se 43letý muž k činu doznal. Věc je nadále šetřena ve zkráceném přípravném řízení. V případě uznání viny může za mřížemi strávit až dva roky.

Okradl obsluhu herny

Sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádeže si v těchto dnech od policistů mosteckého obvodního oddělení vyslechl 29letý muž z Loun. Podle nich měl mladý muž začátkem ledna okrást obsluhu jedné mostecké herny. Poškozená žena zjistila, že jí zmizelo 1.600 korun z tržby. Podezřelý vinu nepopírá, peníze prý použil pro svoji potřebu. V minulosti si již několik rozsudků za majetkovou trestnou činnost vyslechl, z tohoto důvodu mu nyní hrozí až tříleté odnětí svobody.



por. Alena Bartošová

KŘP Ústeckého kraje

4. února 2022

