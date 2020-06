Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nakoupil a prodal minimálně kilogram pervitinu

ZLÍNSKO: Hrozí mu deset let vězení.

Komisařka kriminální policie ve Zlíně obvinila čtyřiadvacetiletého muže žijícího ve Zlíně ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, protože minimálně v období jednoho roku od jara 2019 nakoupil od tří osob nejméně 1 kg psychotropní látky zvané pervitin a tuto dál distribuoval nebo používal pro vlastní potřebu. Této trestné činnosti se dopouštěl, přestože byl za stejný skutek v loňském roce dvakrát podmíněně odsouzen se zkušební dobou až do roku 2023. Soudkyně okresního soudu akceptovala návrh kriminalistů a rozhodla o umístění muže do vazby. V případě odsouzení hrozí mladému recidivistovi trest odnětí svobody až na deset let.

Koncem května vyslal operační důstojník kriminalistický výjezd do bytu v okrajové části Zlína, kde se pokusil o sebevraždu mladý muž. Kriminalisté na místě zjistili, že je v bytě velké množství omamných a psychotropních látek, na základě příkazu k domovní prohlídce proto celý byt prohledali a kromě drog našli také předměty bezprostředně související s jejich distribucí. Zajistili více než 100 g metamfetaminu, dva kbelíky sušené travní hmoty, zřejmě marihuany, nepoužité injekční stříkačky a další injekční stříkačky s obsahem drogy připravené k použití nebo prodeji. Veškeré nalezené předměty budou podrobeny kriminalistickému zkoumání.

Kriminalisté dalším prověřováním a vyhodnocením veškerých získaných informací a okolností s nimi souvisejících propojili tento případ s dalšími podobnými případy a ustanovili konkrétní osoby, od nichž si nyní již obviněný muž, který se koncem května pokusil o sebevraždu, pervitin obstarával a kterým ho následně v nejméně 142 případech za cenu minimálně 214 tisíc korun prodal.

12. června 2020, por. Bc. Monika Kozumplíková

vytisknout e-mailem