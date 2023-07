Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Náklonost jí vyšla draho

LITOMĚŘICKO – Přišla téměř o půl milionu…

Neznámý muž nejprve navázal vztah prostřednictvím internetové seznamky s šestačtyřicetiletou ženou z Litoměřic, které sliboval lásku a společný život. Důvěřivou ženu následně požádal, zda by jí mohl z Ameriky zaslat balík se šperky a různými nástroji. Zdůvodnil to tím, že chce bydlet a podnikat v Praze. Poškozená souhlasila a poté byla oslovena údajnou přepravní firmou, která po ní postupně požadovala různé finanční částky za doručení uvedeného balíku. Jednalo se o různé bezpečnostní poplatky, pojištění certifikaci a podobně. Poškozená pak na základě naléhání neznámého muže, který jí sliboval, že po příjezdu do České republiky jí vše vrátí, poslala dle požadavku „přepravní společnosti“ v několika částkách více než 400 tisíc korun. Následně dotazem na příslušné orgány zjistila, že byla pravděpodobně podvedena.

Případ jsme zadokumentovali pro podezření ze spáchání přečinu podvod, za což hrozí dosud neznámému pachateli až 5letý pobyt ve vězení.

Stejné případy s pracovním názvem „americký voják“ řeší policisté napříč celou republikou a poškozených žen rok od roku přibývá.

V této souvislosti opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci s neznámými lidmi.

Dobře zvažte, zdali přijmete nabízené přátelství od neznámého člověka na internetu.

Dávejte si pozor na sliby týkající se vážného vztahu, zejména s osobou ze zahraničí.

Předstírají intenzivní zájem o vaše soukromí, vědí, co osamělá žena potřebuje.

Protistrana dokáže velmi citlivě působit zejména na osamělé osoby, milá slova, komplimenty, lichotky.



Pachatelé jsou schovaní za identitou vzdělaného člověka např. lékaře, architekta, vojáka, různé specialisty…

Bývají rozvedení nebo vdovci a touží po vážném a harmonickém vztahu.



Své oběti zpracovávají sladkými slůvky několik týdnů i měsíců

po určité době přichází se svými požadavky a to formou finanční pomoci např. na proclení cenného balíčku, na lékařské ošetření, pomoc po okradení, investice do podnikání….

Rada na závěr: Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Tito pachatelé vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky.

Výše uvedenou trestnou činnost páchají v rámci celého světa dobře organizované skupiny cizinců. Peníze zpravidla putují na střední východ či do jižních zemí a z účelově založených kont jsou přeposlány do bank třetího světa, kde už je nelze dohledat. Samotné šetření věci zpravidla naráží na absenci mezinárodních smluv o policejní spolupráci u zúčastněných států, případně nedohledatelnost místa a toku peněz odkud probíhala komunikace.

21. 7. 2023

nprap. Pavla Kofrová

KŘP Ústeckého kraje

