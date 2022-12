Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Nákladní vůz přepravující nové škodovky havaroval na Mimoňsku

ČESKOLIPSKO - Škodu jsme předběžně odhadli na 2 700 000 korun.

Včera odpoledne kolem 16.30 projížděl speciální přepravní vůz Mercedes Benz s nákladem osmi zánovních vozidel tovární značky Škoda k zákazníkovi po silnici třetí třídy ve směru od Ralska na Bělou pod Bezdězem. Řidič bohužel nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze silnice a v mírné levotočivé zatáčce se dostal na rozbředlém sněhu do smyku, po kterém se jeho přívěs převrátil do příkopu. Vozidlo přitom zůstalo stát na kolech na silnici. Při havárii se nikdo nezranil a dechová zkouška u řidiče ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyl. Ten pak musel zůstat na místě až do dnešního rána, aby nové škodovky ohlídal do doby, než přijede těžká technika, která je i s přívěsem z lesa vyprostí. Jejich vyzvednutí na silnici probíhalo dnes od 9.30 do 13.00, a po tu dobu jsme museli tento úsek oboustranně uzavřít. Po 13. hodině jsme ho opět plně zprůjezdnili. Při havárii se poškodily čtyři vozy značky Škoda Kamiq a jedna Škoda Octavia. Na místě jsme předběžně odhadli škodu na 2 700 000 korun.

13. 12. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

