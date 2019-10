Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Nákladní vozidlo s přívěsem havarovalo

CHODOVÁ PLANÁ – Řidič uvedl, že se přívěs stal neovladatelným z důvodu technické závady. Jeho tvrzení vyloučí či potvrdí až soudní znalec.

Tachovští dopravní policisté přijali včerejšího dne oznámení o nehodě, která se stala kolem 7:45 hod. na silnici II/230 mezi obcemi Chodová Planá a Skláře. Ve směru na Skláře jel s nákladní soupravou 36letý řidič. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že při jízdě došlo k poškození ocelového lana, na kterém byly umístěné vzduchové hadice a elektrické vedení spojující nákladní vozidlo s přívěsem, které se odpojily. Při projíždění pravotočivé zatáčky se tak stal přívěs neovladatelný, následně vyjel do levého silničního příkopu, kde došlo k poškození směrového sloupku a vyvrácení cedule označující soukromý pozemek. Z levého příkopu pak přívěs přejel do pravého, kde narazil do stromu a vyvrátil jej. Provedená dechová zkouška byla u řidiče negativní. Při nehodě nebyl nikdo zraněný. Řidič na místě uplatňoval technickou závadu na vozidle. Zda se o technickou závadu v tomto případě skutečně jedná, musí posoudit až soudní znalec. Vzniklou škodu policisté odhadli na 80 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

2. 10. 2019

