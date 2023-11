Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náklad vyšší než most

JIČÍNSKO - Řidič nákladem poškodil železniční most.

Včera 6.11. v 17.30 podjížděl 52letý řidič nákladního vozidla značky Volvo FH v Nové Pace směrem na Jičín železniční most, neodhadl však výšku převáženého nákladu a do mostu narazil. Kolovým bagrem utrhl z mostu traverzu, která poškodila protijedoucí vozidlo značky Mercedes a kovové zábradlí. Dále poškodil most ze spodu a oba nosníky. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Celková škoda byla odhadnuta na více než 2,5 milionu korun. U obou řidičů byl na místě alkohol vyloučen dechovou zkouškou.

Provoz na železniční trati byl zastaven a zajištěna náhradní autobusová doprava. Silnice byla neprůjezdná až do 20. hodiny.

​Po přesném vyčíslení škody předáme přestupek ke správnímu orgánu k dořešení.

por. Iva Kormošová

7.11.2023, 10.50

