Nájemník rozprodal zařízení bytu

MOST - Než byt opustil, stihl povedený nájemník prodat část zařízení; Za nákupy neplatila; Podvodem přišel k penězům.

Policisté obvodního oddělení Most Zahradní sdělili tento týden ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu zpronevěry 28letému muži ze západních Čech. Muž bydlel v Mostě na sídlišti Zahradní v pronajatém bytě. Poté co byt opustil, stihl ještě rozprodat zařízení bytu, které nebylo jeho. Poškozený majitel tak přišel o televizi, ledničku, pračku, mikrovlnou troubu, rychlovarnou konvici, postel i o veškeré vybavení kuchyňské linky, vše v hodnotě 49 tisíc korun. Nájemník údajně tyto věci rozprodal náhodným zájemcům, které neznal.

Za nákupy zásadně neplatila

Během deseti dnů byla tento měsíc přistižena při krádežích v pěti případech 46letá žena z Chebu. V mosteckém supermarketu jí v tašce skončily baterie v hodnotě 2 451 korun. O dva dny později si do tašky měla ukrýt čokolády za 1 898 korun. Za tři dny vyrazila opět krást. V jiném supermarketu si měla vložit do tašky čokolády za 1547 korun, které nezaplatila. O tři dny byla opět v jiném obchodě na nákupu za pět prstů. Tentokrát měla v kabele čokolády za 1 499 korun. Naposledy kradla v úterý, kdy měla odcizit sladkosti za 511 korun. Ve všech pěti případech jí úmysl nevyšel, podezřelá byla vždy zadržena poté, co nezaplatila za zboží u pokladny. Celkem měla žena odcizit věci za 7 900 korun. Policisté jí nyní sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Krást žena chodila cíleně a lup hodlala zpeněžit.

Podvodem si přišel k penězům

Z přečinu úvěrového podvodu čelí obvinění 34letý muž z Mostu. Ten měl uzavřít s jednou společností smlouvu o spotřebitelském úvěru na částku 10 000 korun. Při uzavírání smlouvy poskytl nepravdivou informaci o tom, že proti jeho osobě nejsou vedeny žádné exekuce a že je řádně zaměstnán v jedné firmě, kde pobírá výplatu. V uvedené firmě přitom vůbec nepracoval. Na základě těchto údajů mu byl poskytnut úvěr, peníze si převzal a na úvěru zaplatil jen jednu splátku ve výši 700 korun.

Most 24. ledna 2020

nprap. Ludmila Světláková

