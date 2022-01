Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nadýchala přes dvě promile a bourala

MOSTECKO - Včerejší dopravní nehoda; Vyrazil dveře; Přerušil provoz na trati

Mostečtí dopravní policisté šetří nehodu, která se stala včera odpoledne v obci na Mostecku. S tím se pojí i podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidička osobního vozidla po několika nárazech do různých překážek skončila s pozitivní dechovou zkouškou. Opakovaně nadýchala více než 2,3 promile alkoholu. Údajně se v jedné chvíli zcela nevěnovala řízení, ale mobilnímu telefonu. Potom již následovaly střety se dvěma zaparkovanými vozy a oplocením. Hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 175.000 korun.

Vyrazil dveře, vzal si psa a odešel

Policisté hamerského obvodního oddělení v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody 39letému muži z Litvínova. Ten měl v polovině ledna bez souhlasu majitele „navštívit“ jeho byt. Podle policejního protokolu se tam měl dostat po vykopnutí dveří. Dveře navíc měly zasáhnout jeho bývalou přítelkyni, která tam měla být na návštěvě. Po nárazu měla žena upadnout na zem, to se naštěstí obešlo bez vážnějšího následku. Důvodem incidentu měl být společný pes. Toho Litvínovan následně vzal a odešel. Poškozením vstupních dveří vznikla majiteli škoda předběžně vyčíslená na 2.500 korun. Věc je šetřena ve zkráceném přípravném řízení.

Na několik dní přerušil provoz na trati

Za mřížemi od konce roku tráví veškerý svůj čas 46letý muž z Mostu. Podnět na nedobrovolný pobyt ve vazební věznici podali mostečtí policisté, soud to akceptoval a muže tam poslal. Předtím si ještě od policejního vyšetřovatele převzal obvinění ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Podle policejního protokolu se obviněnému podařilo v první polovině prosince na několik dní zcela přerušit provoz na úseku železniční trati z Mostu do Louky u Litvínova. Porucha a poškození signalizace návěstidel byly důsledkem odcizení cca 50 metrového kabelu. Policistům není osoba obviněného nijak neznámá. S majetkovou kriminalitou má co do činění. Několikrát byl již také pravomocně odsouzen. Vazební stíhání je podle policejního vyšetřovatele nutné kvůli riziku pokračování v obdobných deliktech. V případě uznání viny může být odsouzen k pobytu za mřížemi až na šest let. Věc je nadále ve vyšetřování.



