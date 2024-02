Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nadýchal necelé dvě promile

MLADOBOLESLAVSKO - Hrozí mu až 3letý trest odnětí svobody.

V pátek 2. února 2024, půl hodiny po 21. hodině, vyjížděli policisté z dopravního inspektorátu v Mladé Boleslavi do Benátek nad Jizerou. Tam 39letý řidič v ulici Na Burse nezvládnul řízení a se svým vozidlem nejprve najel mimo komunikaci, tam narazil do kontejneru na sklo a zaparkovaného vozidla. Poté začal řidič couvat a u toho ještě naboural do kontejneru na papír a dalšího zaparkovaného vozidla.

Policisté řidiče vyzvali, aby se podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Ta ukázala pozitivní výsledek a hodnotu téměř 2 promile alkoholu v dechu. Odběr krve v nemocnici řidič odmítl. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz a následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vzhledem k tomu, že řidič při jízdě naboural několik vozidel a kontejnery, hrozí mu kromě odebrání řidičského oprávnění i 3letý trest odnětí svobody nebo peněžitý trest.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

7. února 2024

