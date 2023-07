Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nadýchal hned dvakrát během jedné noci

ZLÍNSKO: Nakonec havaroval do potoka.

Hned dvakrát během jedné noci nadýchal šestadvacetiletý řidič vozidla Honda Civic vysoké množství alkoholu. Přestože mu před jednou hodinou ráno ve Hvozdné zadrželi po nadýchání téměř dvou promile alkoholu policisté z Fryštáku řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu, řidič zákazu nedbal. Po odjezdu policistů pokračoval v cestě. Jeho pozornost byla ale po požití alkoholu značně snížena, takže po ujetí pár set metrů havaroval do potoka.

Řidič jel od obce Hvozdná směrem na Lužkovice, ale nezvládl průjezd zatáčkou. Dostal smyk, vyjel mimo vozovku, kde narazil do stromu, vozidlo se otočilo a narazilo do dalšího stromu, přičemž zůstalo stát v korytu potoka. Dechová zkouška u řidiče ukázala před třetí hodinou ráno hodnotu 1,33 promile alkoholu. Řidiče i jeho dva spolujezdce odvezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Škodu na vozidle policisté předběžně vyčíslili na 82 tisíc korun.

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.

10. července 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

