Naděje svitla jen krátce

BRNO VENKOV: Na sociální síti nabízel pomoc, již podvedeného muže obral o dalších skoro dvě stě tisíc korun.

Propadákem skončilo internetové obchodování s kryptoměnami čtyřiašedesátiletého muže z Brněnska. Na začátku února se spojil prostřednictvím sociálních sítí s bankéřem specializujícím se na obchodování s kryptoměnami. Ten jej během dvouměsíční činnosti, kdy mu mimo jiné poškozený umožnil přes software na vzdálenou správu počítače přístup do internetového bankovnictví, připravil o skoro čtyři sta tisíc korun. Když chtěl poškozený získat zajímavý zisk, podvodník se odmlčel. Muž se nastalou situaci rozhodl řešit. Na sociálních sítích mu znovu svitla naděje. Našel inzerát, v němž specialista nabízel pomoc lidem, kteří se ocitli ve stejné situaci jako on. V dalších dnech se odehrál velmi podobný scénář. V roli specialisty řešícího krizové situace tentokráte vystupovala žena. Během krátké doby od poškozeného znovu získala přístup do jeho počítače a mobilu. Potom za jeho spolupráce odčerpala z konta poškozeného skoro dvě stě tisíc korun. Až potom muž definitivně pochopil, že byl podveden.

