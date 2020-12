Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Nadávala cestujícím a napadla řidiče

KARLOVARSKO – Nyní jí hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – město sdělili podezření dvaadvacetileté ženě ze spáchání přečinu výtržnictví.

Podezřelá žena koncem listopadu v dopoledních hodinách nastoupila do autobusu v Karlových Varech a během jízdy začala telefonovat. Při tom byla však velmi hlučná a vulgární. Cestujícím a řidičem byla požádána, aby svého jednání zanechala. Žena však neuposlechla a začala je slovně urážet. Navíc měla začít kopat do dveří autobusu, a proto řidič na místo zavolal městskou policii. Před jejich příjezdem, ho měla žena navíc chytit za mikinu a poté jej kopnout do břicha. Na místo se strážníky přijela také policejní hlídka z obvodního oddělení Karlovy Vary - město, která ženu zajistila a převezla na služebnu k provedení dalších úkonů.

V případě prokázání viny hrozí podezřelé ženě trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Eva Valtová

11. 12. 2020

