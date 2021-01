Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nadával a střílel z plynovky na ulici

MOSTECKO - Motivem jednání byl údajně dluh za odvedenou práci; Pod bundu ukryl konzervy, salámy i oříšky.

Zboží z obchodů neodnesl

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil stíhání 45letého muže z Litvínova a obvinil ho ze zločinu krádeže. Muž měl dle policistů v jednom litvínovském supermarketu odcizit různé potraviny v hodnotě 1 443 korun. Sýry, máslo a různé oříšky si měl uschovat pod oděv a poté prošel přes pokladní zónu, aniž by za věci zaplatil. Na místě byl zadržen pracovníky marketu. O několik dnů později zamířil do jiného obchodu v Litvínově. U pokladny platil za colu, pod bundou měl ukrytý salám, různé konzervy a další věci, vše za více než 1 700 korun. Jakmile zjistil, že je o jeho osobu zájem, vběhl zpět do prodejny a začal do regálů odhazovat lup. I tak skončil na policii. Za krádeže byl již odsouzen a za tyto delikty, kterých se měl dopustit v době nouzového stavu, může očekávat v případě potrestání daleko přísnější postih.

Pro peníze si šel s plynovou pistolí a střílel z ní na ulici

Nevhodný způsob k vyřizování účtů si zvolil 31letý muž z Mostu. Nejprve měl minulý týden v dopoledních hodinách v ulici Petra Jilemnického na místě veřejně přístupném vystřelit před svědky z plynové zbraně. Poté pokračoval do nedaleké čtvrti rodinných domků, kde měl před jedním domem vyřvávat a vyhrožovat majitelce domu, kterou bez její přítomnosti častoval vulgárními výrazy a následně měl svoje výhrůžky zdůraznit dvěma výstřely z pistole. Motivem jeho jednání byl údajný spor ohledně peněz s majitelkou domu, kde měl muž vykonávat nějaké práce. Poté z místa incidentu odešel směrem do centra, kde byl v ulici Františka Halase vypátrán policisty hlídkové služby a zadržen. Zbraň, kterou měl u sebe, mu policisté odebrali a o jejím osudu rozhodne soud. Policejní inspektor obvodního oddělení Most nyní Mostečanovi sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinů výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Za ty ho může soud v případě odsouzení potrestat až tříletým trestem odnětím svobody.

