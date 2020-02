Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté cvičili zákrok proti neukázněným fanouškům

KRAJ - V liberecké Home Credit Areně probíhal nácvik Krajské pořádkové jednotky zaměřený na divácké násilí při kulturních a sportovních akcích.

V tomto týdnu se v liberecké Home Credit Aréně uskutečnil nácvik Krajské pořádkové jednotky Libereckého kraje s námětem eliminace rizik diváckého násilí při hromadných sportovních akcích, konkrétně při hokejovém utkání.

Divácké násilí je fenomén současné doby a policisté musí v těchto místech trénovat a vyzkoušet si postupy, aby dosáhli profesionality a došlo tak k rychlému zákroku proti konkrétním pachatelům.



V Home Credit Aréně policisté společně s figuranty z řad studentů Střední školy v Kateřinkách v Libeci, z řad studentů Akademie Vězeňské služby České republiky ve Stráži pod Ralskem a také z Euroškoly Česká Lípa, kteří studují bezpečnostně právní obor, navodili situaci podobající se reálnému utkání, kde dochází k protiprávní činnosti fanoušků, kterou již nezvládá pořadatelská služba.

Cílem cvičení byl nácvik a zládnutí zákroku proti narušitelům veřejného pořádku při kulturní či sportovní akci. Policisté nacvičovali zákrok proti agresivním hokejovým fanouškům, kteří nerespektovali během utkání návštěvní řád a doupouštěli se trestných činů či přestupků.

"Je to činnost, která je pro policsity důležitá, protože někteří zakročují v novém prostředí. Krajská pořádková jednotka čítá 150 členů a někteří se během toho roku obmění. Pro policisty je důležité, aby zjistili, jak to v aréně vypadá, a kdyby byl jakýkoliv zákrok, aby věděli, jakým způsobem se zakročuje", sdělil náměstek krajského ředitele pro vnější službu plk. Mgr. Pavel Bartoš, MBA. "Pro studenty spolupracujících škol jsou to žážitkové dny a jsem velmi rád, že díky roli figurantů mohou vidět z blízka skutečnou práci policistů", dodal náměstek.

Na takové zákroky se musí policisté pravidelně, připravovat a cvičit. Musí být více organizovaní a připravováni pro zákroky jak po stránce taktiky, techniky, ale i fyzické zdatnosti.

Cvičení krajské pořádkové jednotky probíhají pravidelně, často na fotbalových nebo hokejových stadionech. Pro policisty je důležité naučit se zorientovat se v prostorách tak, aby mohl být reálný zásah veden co nejúčelněji a policisté byli připraveni.

"Určitě se je to pro mě velmi zajímavé, když my, jako studenti, si můžeme vyzkoušet s Policií ČR pravý zážitek jako fanoušci a dostaneme i náhled, jak to dělají policisté", uvedl jeden z figurantů, student Střední školy umělecko řemeslnné a oděvní Kateřinky Liberec.

Do cvičení byli zapojeni i policejní kynologové, policisté z Pohotovostní a eskortního oddělení a také pracovníci Služby kriminální policie a vyšetřování.

V uplynulém roce byla nasazena Krajská pořádková jednotka celkem v 36 případech, převážně při rizikových fotbalových utkáních v rámci Fortuna ligy a při hokejových utkáních v rámci play off nejvyšší hokejové ligy - Tipsport ligy.

KRAJSKÁ POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA: je součástí Krajského ředitelství policie

působí na území krajského ředitelství policie, vyžaduje-li to bezpečnostní situace, může působit i na jiných místech České republiky

chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti a provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen

podílí se na plnění úkolů policie v rámci IZS při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací

podílí se na výkonu služby v případech opatření vyžadujících nasazení většího počtu sil a prostředků policie (např. sportovní či kulturní akce, pátrání po osobách a věcech)

spolupůsobí při zákrocích zásahové jednotky krajského ředitelství policie, Útvaru rychlého nasazení a dalších služeb policie

zajišťuje ozbrojené doprovody (např. cenin nebo jaderného materiálu)

posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby v rámci bezpečnostních opatření.



5. 2. 2020

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

