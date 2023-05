Nácvik realizací skrytých operací zaměřený na detekci radiačních materiálů

Tým Národní centrály proti terorismu extremismu a kybernetické kriminalitě zajišťoval ve dnech 15.-19. května 2023 nácvik realizací skrytých operací zaměřený na detekci radiačních materiálů.

Výcvik s mezinárodní účastí proběhl v policejní škole v Brně pod vedením amerického Úřadu pro odhalování a prevenci nelegálního obchodování s jaderným materiálem. Zúčastnili se ho zástupci Centra boje proti terorismu a speciální kriminální služby maďarské policie, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Hasičského záchranného sboru ČR, Státního ústavu radiační ochrany, Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany a Centra výzkumu Řež.

Tato aktivita vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými na základě Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem energetiky USA z r. 2012, které je zaměřené na spolupráci při prevenci před nelegálním obchodováním s jadernými a jinými radioaktivními materiály. Podstatnou součástí programu je poskytnutí potřebného vybavení a podpora jeho dlouhodobé udržitelnosti, kam patří i školení a výcvik obsluhujícího personálu při plnění úkolů nejrůznějšího charakteru.



From 15 to 19 May 2023, the team of the National Counter Terrorism, Extremism and Cybercrime Agency provided practical training in conducting covert operations aimed at detecting nuclear and radioactive material. The training with international participation took place at the police school in Brno under the guidance of the U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration. It was attended by representatives of the Centre for Combating Terrorism and the Special Criminal Service of the Hungarian Police, the Czech State Office for Nuclear Safety, the Fire Rescue Service of the Czech Republic, the Czech State Institute of Radiation Protection, the Czech State Institute for Nuclear, Chemical and Biological Protection, and the Czech Research Centre Řež.

This activity is based on the Czech Republic’s long-term partnership with the United States of America on the basis of a Memorandum of Understanding between the Ministry of Interior of the Czech Republic and the U.S. Department of Energy of 2012, which focuses on cooperation in preventing illicit trafficking in nuclear and other radioactive material. The partnership facilitates sustainable capacity development, including the training of service personnel, in the Czech Republic to counter nuclear smuggling.



kpt. Jakub Vinčálek

tiskové oddělení PP ČR

27. května 2023

