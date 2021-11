Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nacouval do ženy před hypermarketem

PŘÍBRAM - Hledáme svědky střetu osobního vozu s ženou

Dopravní policisté z Příbrami hledají svědky nehody z 15. listopadu 2021.

K události došlo na parkovišti v ulici Brodská před zdejším hypermarketem. Zatímco žena vracela nákupní vozík do připraveného prostoru, vyjížděl z parkoviště řidič, který do ní při couvání najel. Pak měl odjet pryč. Od hypermarketu odjela i žena, nicméně poté, co přijela domů, projevily se u ní zdravotní problémy, a proto odjela na vyšetření do nemocnice a následně se obrátila i na policisty.

Ti nyní hledají jak samotného řidiče, který měl do ženy nacouvat (není známa registrační značka, ani typ vozidla), tak případné další řidiče, kteří tuto událost viděli, nebo ji zaznamenala jejich palubní kamera.

Jakékoliv poznatky či informace je možné volat policistům na linku 158.



mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

21. listopadu 2021

vytisknout e-mailem