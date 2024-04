Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Náchodský Pat a Mat

NÁCHODSKO – Mladík skončil ve vazbě.

V červnu loňského roku policisté vyjížděli k nahlášené dopravní nehodě k obchodnímu domu v Náchodě. Mladíka, který pod vlivem alkoholu usedl za volant, vozidlem narazil do skleněné výplně obchodního domu, následně srazil chodkyni a pokusil se ujet, zastavil kolega policista v době svého osobního volna a následně předal policistům ve službě, kteří jej na místě zadrželi.

Mladík se neponaučil a nyní ho kriminalisté obvinili ze spáchání provinění krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy se měl dopustit několika krádeží v obchodech, měl vniknout do několika zaparkovaných automobilů a z nich se pokusit také odcizit vše, co by šlo zpoplatnit. Ve dvou případech dokonce měli se svým kamarádem s vozidlem ujet a havarovat.

V prvním případě spolu se svým kamarádem odcizil neuzamčené osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, se kterým nejdříve narazil do oplocení areálu, poté při couvání narazil do zadní části vedle zaparkovaného vozidla, a po několika minutách havaroval v obci Vrchoviny, když v levotočivé zatáčce nezvládl řízení a narazil do vzrostlého stromu. Provedená dechová zkouška navíc odhalila u mladistvého, který nikdy nebyl vlastníkem žádného řidičského oprávnění, hodnotu přesahující 2 promile alkoholu v dechu. Do cíle nedorazili ani v druhém případě, kdy opět nejdříve porazili oplocení areálu, aby následně s kradeným vozidlem skončili v příkopu. Mladíci se tak měli dopustit svým jednáním škody dosahující bezmála třičtvrtě milionu korun.

Jelikož byl za obdobné jednání v posledních třech letech odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody, policisté jej v těchto dnech obvinili ze spáchání provinění krádeže a ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě dospělé osoby za takovýto trestný čin hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi, jemu jako mladistvému však hrozí trest poloviční. Jeho kamarád je stíhaný na svobodě.

por. Mgr. Lucie Konečná

11.4.2024

