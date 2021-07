Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Poděkování policistům za odvedenou práci

NÁCHODSKO - Žena poděkovala za své vypátrání

Necelý týden po pátrací akci, při níž na Náchodsku několik policejních hlídek včetně policejního vrtulníku pátralo po ztracené 81leté seniorce, zažili policisté překvapivé a zároveň neobyčejně milé pokračování. Do budovy územního odboru Náchod se vypravil jak oznamovatel, tak i jeho družka, kteří přišli osobně poděkovat policistům za jejich práci a nasazení při pátrací akci. Ta se odehrávala v neděli 13. 6. 2021 od časných ranních hodin.

V neděli před čtvrtou hodinou ranní přijali policisté na tísňovou linku oznámení o tom, že dvaaosmdesátiletý muž pohřešuje svoji o rok mladší družku se špatným zdravotním stavem, která již v minulosti měla náhlé vážné zdravotní problémy.

I když se jednalo o velmi časné ranní hodiny, do pátrání po seniorce se okamžitě zapojilo celkem devět policejních hlídek, včetně třech služebních psovodů, a vzlétl i policejní vrtulník. Díky rozsahu pátrací akce ji našli už po několika hodinách od přijatého oznámení, kdy policisté museli prohledat rozsáhlé území, neboť nebylo jasné, kterým směrem se mohla žena vydat. Nakonec se pohřešovaná seniorka nacházela necelé dva kilometry od domova, a to v oblasti Vrchová na pomezí Malého Poříčí, Pavlišova a Babí, kde ji našli ležící nedaleko obilného pole. Pohřešované si poprvé povšiml místní traktorista, pár minut poté ji objevil i jeden ze služebních psovodů. Naštěstí zjistili, že seniorka je sice vyčerpaná a dehydrovaná, ale jinak v pořádku. Nalezenou ženou předali do lékařské péče a poté pátrací akci sdělením dobré zprávy oznamovateli ukončili.

O to větší překvapením bylo, když se v pátek dne 23.7.2021 oba senioři objevili v recepci náchodského obvodního oddělení s osobně napsaným dopisem a upřímnými slovy díků. K tomu můžeme jen dodat, že i my si poděkování seniorů, kteří i přes silnou zdravotní indispozici a svůj pokročilý věk přišli osobně poděkovat, velmi vážíme.

por. Mgr. Miroslav Mervart

23.7.2021, 15:00

