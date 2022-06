Nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-I

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:

„1) Kolik bylo Policií ČR uděleno výjimek k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-1

od začátku platnosti novely zákona o střelných zbraních a střelivu, která povinnost

žádat o tuto výjimku zavedla?

2) Kolik žádostí o tuto výjimku PČR zamítla?

3) Jakými důvody úspěšní žadatelé svou žádost o výjimku odůvodnili - prosím počet, v

kolika případech byl uveden každý konkrétní zákonem stanovený důvod.

4) Jak policie prověřuje, že k udělení výjimky mají skutečně důvod žadatelé, kteří žádost

odůvodnili ochranou života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách?

5) Jak policie prověřuje, že k udělení výjimky mají skutečně důvod žadatelé, kteří žádost

odůvodnili sběratelskou nebo muzejní činností?

6) Jak policie prověřuje, že k udělení výjimky mají skutečně důvod žadatelé, kteří žádost

odůvodnili výcvikem nebo podílením se na zabezpečování nebo ochraně?

7) Jak policie prověřuje, že k udělení výjimky mají skutečně důvod žadatelé, kteří žádost

odůvodnili vzdělávacími, kulturními, výzkumnými a historickými účely?

8) Kolik legálně držených zbraní spadajících nyní do kategorie A-1 PČR k dnešnímu datu

v ČR registruje?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:

ad 1) Od nabytí účinnosti zákona č. 13/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (30. 1. 2021), bylo vydáno:

- 7 727 výjimek k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-I,

- 186 výjimek k nabytí, držení a nošení hlavní části zbraně kategorie A-I,

- 14 406 výjimek k nabytí, držení a nošení střeliva kategorie A-I.

ad 2, 3) Požadovanými informacemi ve vztahu k otázce č. 2 a 3 žádosti žadatele Policie ČR nedisponuje, jelikož v současné době žádnou statistiku v této věci za požadované období nevede. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.

Podle § 3 odst. 3 téhož zákona se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Na základě výše uvedených skutečností povinný subjekt posoudil možnost poskytnutí informací požadovaných v žádosti žadatele a dospěl k závěru, že nemá povinnost tyto informace podle zákona č. 106/1999 Sb. poskytnout, neboť povinný subjekt nevede žádnou statistiku, evidenci, ze které by bylo možné jednoduchým mechanickým způsobem zjistit počet zamítnutých žádostí o výjimku k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-I a informacemi o konkrétních zvláštních důvodech žádostí o výjimku ke zbrani kategorie A-I a jejich počtech. Aby byla zpracována skutečnosti odpovídající odpověď, bylo by třeba nahlédnout do všech žádostí o výjimku k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-I, které Policie České republiky v daném období evidovala, a vyhodnotit a analyzovat tyto žádosti z pohledu žadatelem položených otázek. Žádosti by musely být prohlédnuty a informace z nich by musely být dále zpracovávány a vyhodnocovány. Z tohoto důvodu považuje povinný subjekt žádost žadatele za požadavek na vytvoření nové informace.

Povinný subjekt tedy konstatuje, že informacemi ve smyslu výše popsaného zákonného ustanovení, kterých se žadatel domáhá, nedisponuje a pro jejich zodpovězení by je musel nově vytvořit rozsáhlou analýzou existujících žádostí o výjimku k nabytí, držení a nošení zbraně kategorie A-I. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.

ad 4, 6) Policie České republiky prověří, zda je žadatel držitelem zbrojního průkazu skupiny B nebo E anebo držitelem zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J a pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti (žadatel splňuje podmínku bezúhonnosti podle § 22 a spolehlivosti podle § 23 zákona o zbraních) vydá výjimku ke zbrani kategorie A-I. Zákonem o zbraních je vyžadováno uvedení zvláštního důvodu pro její vydání, v tomto případě není vyžadováno doložení dalšího dokladu či potvrzení a tento důvod není dále policií prověřován.

ad 5) Policie České republiky prověří, zda je žadatel držitelem zbrojního průkazu skupiny A nebo držitelem zbrojní licence skupiny I nebo J a pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, viz uvedeno výše, vydá výjimku ke zbrani kategorie A-I. Zákonem o zbraních je vyžadováno uvedení zvláštního důvodu pro její vydání, v tomto případě není vyžadováno doložení dalšího dokladu či potvrzení a tento důvod není dále prověřován.

ad 7) Policie České republiky prověří, zda je žadatel držitelem zbrojního průkazu anebo zbrojní licence skupiny F, H, I nebo J a pokud to neodporuje veřejnému pořádku a bezpečnosti, viz uvedeno výše, vydá výjimku ke zbrani kategorie A-I. Zákonem o zbraních je vyžadováno uvedení zvláštního důvodu pro její vydání, v tomto případě není vyžadováno doložení dalšího dokladu či potvrzení a tento důvod není dále prověřován.

ad 8) Ke dni 20. 6. 2022 bylo v informačním systému centrální registr zbraní evidováno 4 664 zbraní kategorie A-I a 28 hlavních částí zbraně kategorie A-I, které jsou drženy na základě udělené výjimky ke zbrani kategorie A-I.

pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 30. 6. 2022

