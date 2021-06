Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Nabourali a ujeli

VYŠKOVSKO: Zaparkovaná auta se stala terčem nezodpovědných řidičů. Hledáme svědky.

Vyškovští dopravní policisté hledají svědky hned několika červnových nehod. Zřejmě během uplynulého víkendu někdo naboural vůz Opel Astra. Jeho majitel ho v sobotu 19. června asi v 19.hodin zaparkoval ve Vyškově v ulici Tyršova před panelovým domem č. 15a (poblíž bývalé veterinární kliniky). V pondělí 21. června kolem deváté hodiny pak zjistil, že je vozidlo poškozené. Ve čtvrtek 17. června to byla Audi A3, která stála na parkovišti ve Vyškově poblíž kruhového objezdu z ulice Křečkovská. K nehodě došlo mezi půl osmou a jedenáctou hodinou. Další nehoda se stala v pondělí 14. června v Ivanovicích na Hané v čase mezi 8:30 a 20:50. V ulici Osvoboditelů před domem č.p. 418/34 narazil neznámý řidič do zaparkovaného vozu Subaru Forester. V sobotu 5. června mezi třináctou hodinou a půl devátou večerní naboural další nezodpovědný šofér rovněž zaparkovaný automobil. Stalo se to ve Slavkově u Brna v ulici Špitálská před domem č. 834. Poškozené vozidlo zde našel majitel Volva S80.

Pokud jste byli svědky některé z těchto nehod, informace přijmeme na telefonu 725 514 773 nebo na lince 158.

por. Mgr. Alice Musilová, 21.6.2021

