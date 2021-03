Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nabourala, navíc však mařila

Tábor – Dopravní nehoda bude mít dohru před soudem.

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti místní ženě středního věku. Ta měla v závěru minulého týdne dopravní kolizi na Chýnovské ulici v Táboře, kdy se svým vozem tovární značky VW nabourala do před ní jedoucího automobilu. Souhrnná hmotná škoda na vozidlech byla odhadnuta na částku ve výši 30 000 korun.

Banální dopravní událost však bude mít dohru před soudem. V rámci šetření nehody vyplynulo, že žena je „neřidička“. Za předcházející nezákonné jednání jí byl soudem uložen trest zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do května roku 2022. Žena se tak rázem stala důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu, a to přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Opět ji čeká další soud, kde je ohrožena trestem odnětí svobody na dobu až tří let.

Mnozí „neřidiči“, ač poučeni, si důsledky svého jednání neuvědomují či nepřipouští. Rozhodnutím soudu jsou pak více než překvapeni. Nerespektovat zákon se nevyplácí.

28. března 2021

