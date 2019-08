Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Naboural tři auta a odmítl dechovou zkoušku

JABLONEC - Při čelní srážce utrpěli zranění tři lidé.

Včera kolem 18.50 projížděl 49letý řidič v osobním vozidle značky Mercedes Benz Smržovkou ve směru na Jablonec, když v Husově ulici naboural zaparkované vozidlo značky Peugeot 106. V jízdě ale pokračoval dál, aniž by na místo přivolal policisty nebo na sebe zanechal majiteli vozidla kontakt. Mercedes se po první kolizi vydal směrem na Tanvald a při šílené jízdě v protisměru bočně naboural osobní vozidlo značky Mazda, jehož řidič se mu snažil marně vyhnout a zajel až ke svodidlům. Protože šofér mercedesu vůbec na krizovou situaci nereagoval, naboural zadní část mazdy , po které se vozidlo otočilo o 180 stupňů a zůstalo stát ve svém jízdním pruhu. Jeho řidič z toho jako zázrakem vyvázl bez zranění. Mercedes ani tentokrát u nehody nezastavil a pokračoval dál v jízdě v protisměru a krátce na to se čelně střetl s osobním vozidlem značky Škoda Octavia. Při této kolizi utrpěli zranění tři lidé, oba řidiči a spolujezdec z mercedesu. Přivolaná zdravotnická záchranná služba je sanitou převezla do nemocnice, podrobnější informace o jejich zdravotním stavu zatím nemáme k dispozici. Řidič mercedesu, který všechny tři kolize zavinil, se bez vysvětlení odmítl podrobit dechové zkoušce. Poté, co obdržíme vyžádané lékařské zprávy o zdravotním stavu řidiče octavie a spolujezdce z mercedesu, rozhodneme o našem dalším postupu. Pokud by jejich zranění byla vážná, obviníme řidiče z přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

5. 8. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

