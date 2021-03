Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naboural policistům auto

KRAJ: Cyklista nadýchal přes dvě promile.

Uplynulé víkendové dny byly opět hojné na záchyty nezodpovědných řidičů. V poměrně vysokých počtech vyrazili na jihomoravské silnice pod vlivem drog, alkoholu nebo v zákazu řízení. Nejvíce z nich, tedy třináct bylo řidičů pod vlivem alkoholu. Ve většině případu se navíc nejednalo o tzv. zbytkový alkohol, provinilci usedali často za volant i s hodnotami atakujícími dvě promile. Například ve Veverské Bítýšce na jízdu pod vlivem alkoholu doplatil třiatřicetiletý cizinec, který se svojí Toyotou narazil do sloupu veřejného osvětlení. Policistům po nehodě nadýchal bez dvou desetin dvě promile alkoholu. Desítka nezodpovědných šoférů měla pozitivním testem na drogy a dalších osm jich řídilo i přes zákaz řízení. Nepoučitelný byl sedmačtyřicetiletý muž z Blanenska, toho policisté přistihli se zákazem řízení během jednoho dne dokonce dvakrát. Kuriózní nehodu řešili dopravní policisté v Blučině. Do policejního vozu hlídky, která kontrolovala odstavené auto, znenadání narazil zběsile jedoucí cyklista. Ten se proti policejnímu speciálu vyřítil ze tmy, rozjetý ze svahu na svém neosvětleném kole. Po tvrdém nárazu přeletěl přes řídítka. Bohužel neměl nasazenou ani ochranou přilbu. S lehkým zraněním proto musel byt převezen do nemocnice. Proč jízdu na svém kole nezvládl, bylo jasné hned po provedené dechové zkoušce. Policisté sedmapadesátiletému cyklistovi naměřili přes dvě promile alkoholu.

nprap. David Chaloupka, 15. března 2021

