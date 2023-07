Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Naboural pět vozidel

PROSTĚJOV - Řidič nadýchal přes čtyři promile alkoholu v dechu.

Pět vozidel s celkovou škodou 95 tisíc korun ve středu 5. července odpoledne během pár minut způsobil 47letý řidič v Plumlovské ulici v Prostějově.

Ve středu dopoledne jsme na lince 158 přijali oznámení o dopravní nehodě vozidla Opel v Plumlovské ulici v Prostějově, které poškodilo zaparkovaná vozidla a z místa nehody odjelo. Přestože policisté auto během chvíle vypátrali a zastavili, stačil řidič svou divokou jízdou poškodit pět vozidel. Nejprve při vyjíždění z parkovacího místa nacouval do zaparkovaného vozidla Škoda Superb. Poté se rozjel vpřed a poškodil další dvě zaparkovaná vozidla Opel a Ford. Řidič v jízdě pokračoval, přijel na kruhovou křižovatku, na které se otočil a vracel se do města. Cestou narazil do před ním jedoucího vozidla Škoda Felicia, a zastavil se po pár metrech, když naboural do zaparkovaného vozidla Opel Astra. Policisté u řidiče provedli dechové zkoušky na alkohol, které byly pozitivní. Muž při nich nadýchal 4,37 a 4,31 promile alkoholu v dechu. Opilý řidič skončil po lékařském vyšetření v protialkoholní záchytné stanici v Olomouci. Muži hrozí za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Libor Hejtman

7. července 2023

