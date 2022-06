Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naboural Oktávku a ujel

HODONÍNSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody.

Dopravní policisté prověřují okolnosti dopravní nehody, která se odehrála v sobotu 18. června 2022 v době od 09:15 do 09:40 hodin v Kyjově na parkovišti před hlavním vchodem Kauflandu. Neznámý řidič při parkování narazil do vedle parkující Škody Octavie, kterou poškodil. Neznámý řidič, aniž by celou záležitost nějak řešil, z místa nehody odjel. Policisté nyní hledají případné svědky, kteří se v blízkosti mohli nacházet, a poskytli by informace k totožnosti řidiče nebo jeho vozidla. Ozvat se mohou na telefon 974 633 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 21. 6. 2022

