Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Naboural na čerpací stanici a ujel

KLADENSKO – Policisté podezřelého řidiče vypátrali a dechová zkouška byla přes dvě promile.

Krátce po jedné hodině v neděli 14. února 2021 došlo v prostoru benzinové čerpací stanice v Americké ulici v Kladně k dopravní nehodě.

Řidič osobního vozidla tovární značky Audi narazil přední částí vozidla do stojanů a výloh benzinové čerpací stanice a poté z místa odjel.

Policisté oddělení hlídkové služby byli v rámci výkonu služby vysláni na místo činu, kdy cestou zaznamenali v ulici C. Boudy v protisměru rychle jedoucí podezřelé vozidlo bez rozsvícených světlometů ve směru jízdy na Sítenský most. Policisté pojali podezření, že by se dle popisu mohlo jednat i o podezřelé vozidlo, které po způsobení dopravní nehody odjelo od benzinové čerpací stanice a z těchto důvodů se rozhodli provést kontrolu vozidla i řidiče. Vzhledem ke značné vzdálenosti a rychlé jízdě se vozidlo ztratilo policistům z dohledu. Během několika minut se policistům podařilo vypátrat zapakované vozidlo v Suchardově ulici a podezřelého řidiče v místě bydliště.

Následným policejním šetřením bylo zjištěno, že neukázněným řidičem je devětatřicetiletý muž cizí státní příslušnosti. Policejní hlídka řidiče vyzvala k dechové zkoušce, která byla s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla ve výši 2.34 promile alkoholu v dechu. Dále se dobrovolně podrobil odběru biologického materiálu v Oblastní nemocnici v Kladně.

Dopravní policisté prošetřují dopravní nehodu, při které vznikla škoda, která byla předběžně vyčíslena na částku 50 000,-Kč. Policisté obvodního oddělení Kladno Kročehlavy tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykových látek. Podezřelému řidiči za toto protiprávní jednání hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši až 3 roky.

Alkohol za volant nepatří

Jak ukazují výzkumy, alkohol se podepisuje na způsobu řízení. Již při překročení hranice půl promile začíná převažovat negativní vliv na lidský organismus. Člověk se stává apatickým, snadno upadá do depresí a je celkově v útlumu. Alkohol i drogy za volantem zvyšuje nejenom agresivitu a přeceňování řidičských schopností, ale má výrazný vliv na periferní vidění. Zvýšená míra v krvi řidiče způsobuje tunelové vidění.

Do alkoholové pasti se přitom zdaleka nemusí dostat člověk, který usedne za volant bezprostředně po konzumaci alkoholu. Stejně zrádný a nebezpečný je tzv. zbytkový alkohol. Pro ten je charakteristické omezené vnímání. Řidič snadno něco přehlédne, je v útlumu, má opožděné reakce.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

15. února 2021

