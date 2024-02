Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Naboural do sloupu i vozidla v protisměru, jel dál

ZLÍNSKO: Nadýchal 2,26 promile.

S více než dvěma promile alkoholu, které mu kolovaly v organismu včera před polednem, se vydal na cestu centrem Zlína sedmadvacetiletý řidič vozidla Peugeot. Nezvládl se však s vozidlem držet ve svém jízdním pruhu a při jízdě několikrát přejel do protisměru. Narazil přitom do sloupu veřejného osvětlení i do protijedoucího vozidla. To mu ale v jízdě nezabránilo a pokračoval dál. Zanedlouho mu byl jeho jízdní pruh opět malý, přejel do protisměru a na chodník. Jen shodou šťastných náhod se při jeho jízdě trvající asi deset kilometrů nikomu nic nestalo. Nakonec zastavil na parkovišti, odkud chtěl opět vyjet, ale zabránili mu v tom policisté prvosledové hlídky.

Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 2,26 promile alkoholu, zkouška na přítomnost drog byla negativní. Muž policistům vysvětlil, že za jeho stavem stojí slivovice, kterou dopoledne popíjel. Před příjezdem dopravních policistů si ještě stačil ve vozidle zdřímnout.

Škoda, kterou způsobil na vozidlech a sloupu veřejného osvětlení, činí předběžně devadesát tisíc korun. Dopravní policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí peněžitý trest, zákaz řízení a až tříletý trest odnětí svobody.

22. února 2024, por. Bc. Monika Kozumplíková

