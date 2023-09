Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Naboural do domu, nadýchal 2 promile, chtěl ujet

ZLÍNSKO: Navíc vyhrožoval majiteli domu zabitím.

V policejní cele skončil devětadvacetiletý muž žijící většinu roku v zahraničí, protože v neděli brzy ráno pod vlivem alkoholu havaroval do rodinného domu v obci Brumov-Bylnice na Zlínsku, od nehody chtěl ujet a když mu v ujetí bránil majitel domu, vyhrožoval mu zabitím za pomoci sekáčku na maso, který přitom držel v ruce. Kriminalisté muži ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a nebezpečné vyhrožování. V případě odsouzení tak může strávit až tři roky za mřížemi.

Muž po večírku, kterého se zúčastnil ve Valašských Kloboukách, projížděl v 5.00 hodin ráno obcí Brumov-Bylnice a chtěl pokračovat ve směru ke státní hranici. Nezvládl ale projet zatáčkou a narazil nejprve do dopravní značky se zrcadlem a poté do fasády rodinného domu. Majitel domu vyběhl ven, a protože viděl, že muž má nastartované vozidlo a chce ujet, otevřel mu zadní dveře a volal na něj, ať počká na policii. To řidiče rozčílilo, vylezl z auta se sekáčkem na maso v ruce, máchal s ním proti majiteli domu a křičel na něj, že ho zabije. Rodinní příslušníci majitele domu agresorovi v útoku zabránili. Po příjezdu policie muž zahodil sekáček na zem.

Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnotu 2 promile alkoholu, ale další vyšetření a také zkoušku na přítomnost drog odmítl. Se slovy „no comment“ odmítal také jakoukoli komunikaci s přítomnými policisty. Kriminalisté, kteří dorazili na místo, muže zadrželi a po lékařském vyšetření převezli do policejní cely. Jeho vozidlo i sekáček na maso zajistili pro účely trestního řízení. V době havárie seděla na místě spolujezdce jednadvacetiletá žena, kterou převezli záchranáři s lehkým zraněním do nemocnice. Řidič vyvázl bez zranění. Celková škoda na vozidle, dopravní značce a rodinném domě je předběžně vyčíslena na 210 tisíc korun.

Následující den po vystřízlivění vyjádřil řidič nad svým jednáním lítost a vysvětlil, že si od okamžiku havárie nic z toho, co se stalo, nepamatuje.

19. září 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

