Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Jel z práce s téměř 4 promile

ORLICKOÚSTECKO – Tři piva a vodku nakonec přiznal.

V minulém týdnu jsme vás informovali o řidiči, který jel do práce s téměř 3 promile – více ZDE. Minulý čtvrtek 13. října 2022 vyjížděli kolegové k dopravní nehodě do obce Sloupnice. Řidič po dopravní nehodě nadýchal téměř 4 promile. Tentokrát jel z práce. Kolem půl páté hodiny odpoledne řidič vozidla Ford Transit jedoucí od Řetůvky k autobusovému nádraží pravděpodobně nezvládl levotočivou zatáčku, přejel vpravo a narazil do tří zaparkovaných vozidel. Po nárazu ale nezastavil a pokračoval ještě několik desítek metrů až na autobusové nádraží. Policisté z Vysokého Mýta provedli u řidiče dechovou zkoušku, které ukázala na hodnotu 3,67 promile alkoholu v dechu.

Šestadvacetiletému řidiči kolegové zadrželi řidičský průkaz a navíc ještě přišel o osvědčení o registraci vozidla kvůli zjištěným závadám na vozidle. Způsobená škoda na vozidlech byla odhadnuta na téměř čtvrt milionu korun.

Za ohrožení pod vlivem návykové látky řidiči hrozí trest odnětí svobody až na 3 léta.

17. října 2022

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem