Naboural auto před obchodem a ujel

HODONÍNSKO: Dopravní policisté hledají svědky nehody.

Dopravní policisté pátrají po řidiči, který ve středu 2. února 2022 v době od 14:00 do 16:00 hodin v Hodoníně poškodil zaparkované vozidlo. Stalo se tak na parkovišti před prodejnou OKAY Elektro v ulici Krátká. Neznámý řidič se zřejmě při parkování plně nevěnoval řízení a narazil do zadního boku vedle parkující Toyoty Corolla. Neznámý řidič, aniž by na sebe zanechal kontakt a věc nějak řešil, z místa nehody odjel.

Policisté hledají případné svědky, kteří události mohli vidět a poskytli by informace k neznámému řidiči nebo jeho vozidlu. Ozvat se mohou na telefonu 974 633 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 16. 2. 2022

