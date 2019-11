Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Naboural auto a zbaběle ujel

HODONÍNSKO: Policisté hledají případné svědky.

Dopravní policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo 13. listopadu 2019 v Kyjově v ulici Jungmanova. Před domem s popisným číslem 17 projížděl v době od 8:30 do 12:30 hodin neznámý řidič, který se pravděpodobně nevěnoval dostatečně řízení svého vozidla a narazil do zaparkovaného auta Audi Q5. Aniž by tuto událost nějak řešil, tak neznámý řidič odjel pryč.

Jaké koliv poznatky o tomto řidiči nebo jeho vozidle přijmou policisté na telefonu 974 633 260 nebo na lince 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 21. 11. 2019

