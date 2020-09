Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Naboural a pokračoval v jízdě

PLASY - Řidič řídil pod vlivem alkoholu.

V sobotu, 5. září 2020, patnáct minut po třiadvacáté hodině usedl za volant vozu tovární značky Škoda Octvávia 24letý muž z Plzně. Mladík jel v Plasích od kruhového objezdu ve směru na obec Kralovice. Na křižovatce ulice Plzeňská a Lipová zřejmě vlivem opilosti nezvládl řízení vozidla a při odbočování vlevo přejel pravý okraj komunikace na travnatou plochu, kde přední částí vozidla poškodil kovový sloupek s dodatkovou tabulkou. To jej ale nezastavilo a pokračoval dál v jízdě do obce Odlezly, aniž by věc oznámil policistům. Policisté z obvodního oddělení Kaznějov jej však následně vypátrali a vyzvali jej k dechové zkoušce, která byla pozitivní. Přístroj v dechu řidiče naměřil 1, 5 promile alkoholu. Jeho další cesta tak vedla na lékařské vyšetření spojené s odběrem krve nebo moči. Policisté případ kvalifikovali jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a v šetření případu pokračují i nadále.

por. Bc. Ivana Jelínková, DiS.

8. září 2020

