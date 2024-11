Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Nabízet úplatek policistům se nevyplácí

LOUNSKO – Policisté chtěli řešit přestupek, jenže řidič byl pod vlivem a pokusil se je uplatit.

V uplynulých dnech během nočního hlídkován přímo před zraky policistů z Obvodního oddělení Podbořany projel řidič v protisměru se svým vozem kruhový objezd v podbořanské ulici Dukelská.

Vzhledem k tomuto přestupkovému jednání se strážci zákona Ilustrační foto rozhodli zastavit předmětné vozidlo tovární značky OPEL, aby zjistili důvod šoférova počínání. Již během silniční kontroly se dotyčný řidič jevil jako pod vlivem alkoholu, proto byl vyzván k podrobení se odbornému měření za pomocí kalibrovaného přístroje na přítomnost alkoholu v dechu. Domněnka hlídky se potvrdila, jelikož přístroj zaznamenal hodnotou bezmála 2,5 promile. V momentě, kdy mu podbořanští policisté zadrželi řidičský průkaz, tak je opakovaně prosil, aby to nedělali, načež se setkal s odpovědí, že to nelze, jelikož porušil zákon. Dle informací kriminalistů jim sdělil, že to mají udělat jinak a vyndal peněženku z kapsy u kalhot. Z té pak měl vytáhnout bankovky a nabízet hlídce finanční hotovost jako formu úplatku. Na to konto byl zadržen a umístěn do cely odkud putoval do Protialkoholní záchytné stanice Teplice. Po vystřízlivění si jej převzali kriminalisté a po veškerých procesních úkonech sdělili dotyčnému výtečníkovi obvinění z trestných činů Ohrožení pod vlivem návykové látky a Podplácení.

Za takové jednání 41 letému muži z Podbořanska může soud uložit trest odnětí svobody až do výše šesti let, peněžitý trest či zákaz činnosti.

25. listopadu 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem