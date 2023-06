Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Nabízeli padělky mobilních telefonů

ZLÍNSKÝ KRAJ: Vyvarujte se podezřelých nákupů!

Padělky mobilních telefonů značky Apple iPhone se mimo jiné i v některých zlínských zastavárnách pokusila prodat dvojice cizinců.

Tento typ telefonu chtěli ve čtvrtek udat jako originální za 15 tisíc korun. Zboží údajně o několik dnů dříve koupili na inzertním serveru za 200 Euro. Jsou zároveň podezřelí, že takovýto falzifikát minimálně jedné osobě opravdu prodali. Pokud by telefony byly opravdu pravé, byla by prodejní sleva vskutku kapitální, neboť se stejné typy přístrojů prodávají v renomovaných prodejnách za více než třicet tisíc korun.

Vyšetřování je v současné době na samém počátku a nelze k němu dnes sdělit bližší podrobnosti. Zcela nepochybně je však tato krátká zpráva určena jako varování před podezřele výhodnou koupí zdánlivě kvalitního zboží. A to nejen v prostředí internetových obchodů, ale i při „živých“ obchodních transakcích.

9. června 2023, nprap. Petr Jaroš

