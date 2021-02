Nabídka práce u NCOZ pro policisty a policistky

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, odbor závažné hospodářské trestné činnosti - služební poměr

Dobrý den, kolegové.

Jsme

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV,

odbor závažné hospodářské trestné činnosti,

který se, jak už sám název napovídá, v rámci NCOZ zabývá závažnou hospodářskou trestnou činností. Přesněji řečeno tou nejzávažnější s celospolečenským přesahem.

Zpracovávání hospodářské trestné činnosti bývá i v rámci Policie ČR vnímáno jako nudný a šedý souboj se stohy papírů v nekonečných řadách šanonů, ve kterém může najít zalíbení a být úspěšný jen málokdo. Ale není a nemusí to tak být. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme součástí útvaru s celostátní působností, je zřejmé, že naše činnost se soustředí na nejzávažnější trestnou činnost. Její vyhledání, prověření a zdárné vyšetření je všechno možné, jen ne šedé a nudné. Realizované kauzy našeho odboru za posledních několik let konečně mluví samy za sebe. Jedná se například o odsouzené soudce Okresního soudu v Litoměřicích, exhejtmana Davida Ratha, vedení Nemocnice Na Homolce, vyšetřování rozsáhlé trestné činnosti spojené se zdravotnickými zakázkami, či aktuálně řešená věc ohledně soudce Vrchního soudu v Praze. Jde bezesporu o náročnou činnost, jak po odborné stránce, tak i osobnostní. Jde o výsledek ofenzivní operativní činnosti, cíleně zaměřené, s následným přechodem do vyšetřování. Úzce spolupracujeme s ostatními bezpečnostními složkami, s aktivně dozorujícím státním zástupcem ale i s ostatními státními orgány. Pro tuto činnost jsme dostatečně vybaveni, a to jak technicky, tak finančně. Nacházíme se v centru Prahy.

Generační obměna se však negativně projevuje i u nás, a to především v řadách vyšetřovatelů.

Proto bychom chtěli oslovit každého zájemce, možná zbytečně váhajícího, aby využil šanci podílet se s námi na naplnění našeho poslání, i kdyby měl část zkušeností načerpat až u nás tzv. za pochodu. Hledáme nasazení, tah na bránu, zásadovost, zájem učit se něco nového a být součástí skutečně specializovaného útvaru. V duchu hesla „pojďme najít, jak to udělat a proč to či ono nejde, nechme jiným“.

Jsme mladý kolektiv s profesionálním a vstřícným vedením s vlastními rozsáhlými zkušenostmi jak v operativě, tak ve vyšetřování, které se umí o své kolegy postarat. A někde v policii je třeba kolega, který nás zbytečně váhá kontaktovat. Právě Vám je určena tato výzva.

V případě zájmu či sdělení podrobnějších informací kontaktujte:

plk. Ing. Janu Šebkovou, vedoucí odboru, tel. 603 190 432, mail: jana.sebkova2@pcr.cz,

plk. Mgr. Vlastimila Kokeše, zástupce vedoucí odboru, tel. 735 789 641, mail: vlastimil.kokes2@pcr.cz.

