Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na zlodějku upozornila majitele domu fenka německého ovčáka

LIBERECKO - Ta pak držela vetřelkyni v šachu do našeho příjezdu.

Ve středu odpoledne si vyšel 71letý muž ze svého domu v Liberci Machníně na zahradu, aby zkontroloval své hodpodářství. První, co ho zarazilo, byl pohled na otevřený a prázdný kotec králíkárny, odkud zmizel jeho nejlepší chovný samec. Pomyslel si, že dvířka špatně zajistil a začal se po něm poohlížet.

Mezitím vešel do kotelny, aby přiložil, a přitom si všiml náhlé změny chování své mladé fenky německého ovčáka, která štěkala a dorážela na jedny ze dveří. Když je otevřel, vyběhla rovnou k seníku, a tam objevila cizí mladou ženu. Protože slečna nebyla schopná vysvětlit, co na jeho pozemku pohledává, ihned vytočil linku 158. Do příjezdu hlídky pak vetřelkyni "pohlídala" fenka, která z ní nespustila oči a nedovolila jí, aby odešla.

Naši kolegové zjistili, že se jedná o 23letou ženu z Liberecka, která na cizí zahradu vnikla proto, aby tu kradla. Jako první jí padl do ruky králík stříbrné barvy, kterého stačila předat svému kamarádovi a vrátila se zpátky, aby se po hospodářství ještě porozhlédla. Její plány jí ale překazila bystrá fenka.

Úspěšní byli i naši kolegové, protože našli odcizeného králíka a mohli ho majiteli téhož dne vrátit. Není jistě bez zajímavosti, že se nacházel v osobním vozidle, ve kterém cestoval známý zadržené slečny. Poněvadž jsme vyloučili možnost, že by se králík dostal do auta ze své vlastní vůle, bude se mladá žena zodpovídat nejen z přečinu porušování domovní svobody, ale také z krádeže vloupáním.

18. 2. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

Odkazy do noveho okna unesený králík domácí Detailní náhled

vytisknout e-mailem