Na Zlínsku přišli lidé za týden o více než milion korun

ZLÍNSKO: Počet podvodů na internetu stále roste.

Za poslední týden se policisté na Zlínsku zabývají dalšími deseti podvody na internetu. Celková škoda, která byla podvedeným lidem způsobena, činí více než jeden milion dvě stě tisíc korun. Podvod se nevyhýbá lidem jakéhokoli věku, od čerstvě plnoletých až po seniory.

Po delší době jsme tento týden zaznamenali podvod pomocí falešného internetového bankovnictví jedné konkrétní banky. Do bankovnictví se v jeden den přihlásilo několik lidí, kteří zadali do vyhledavače název banky a otevřeli první odkaz ze seznamu. Ten byl ale podvodný. Lidé tak vyplnili přihlašovací údaje ke svému účtu a pachatel měl potom tyto údaje k dispozici a mohl manipulovat s účtem do doby, než si ho majitel zablokoval. Tímto způsobem připravil majitele účtů o více než půl milionu korun.

Co se týká dalších podvodů, ve dvou případech přišel ženám podvodný odkaz na stránky dopravce, kde měly uhradit dopravu objednaného zboží. Vzhledem k tomu, že je před Vánoci a většina lidí objednává dárky, ženy odkaz dlouho nezkoumaly a vyplnily požadované údaje, aniž by si ověřily, zda se skutečně týkají jejich objednávky. Podvodník jim z účtů odčerpal více než sto tisíc korun.

Senior chtěl po telefonátu od cizího muže investovat do kryptoměny. Podle instrukcí podvodníka si nainstaloval do svého počítače program Anydesk, pomocí něhož potom podvodník prováděl transakce v jeho internetovém bankovnictví a převedl si z jeho účtu téměř půl milionu korun.

Za podvod hrozí pachatelům v případě jejich vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody na dva až deset let, podle výše způsobené škody. V úvahu přichází navíc trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Nikdy se nepřihlašujte do internetového bankovnictví přes zaslané odkazy.

Vždy si v adresním řádku zkontrolujte, že jste skutečně na oficiálních stránkách banky.

Nevěřte rychlému zbohatnutí, např. pomocí investic do kryptoměny.

23. prosince 2022, por. Bc. Monika Kozumplíková

