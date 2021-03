Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na železničním přejezdu se střetl nákladní vůz s osobním vlakem

ČESKOLIPSKO - Řidič nákladního auta ignoroval světelné signalizační znamení na přejezdu.

Dnes zhruba v 10.35 projížděl ve směru od České Lípy osobní vlak na Sosnovou, když se k železničnímu přejezdu nedaleko autodromu v Sosnové přiblížilo nákladní vozidelo tovární značky Renault, jehož řidič nerespektoval výstražné červené světlo na přejezdu a vjel na něj. Vzápětí se přímo na přejezdu pravým předním rohem kabiny střetl s levým předním rohem a levým bokem vagonu. nehoda na železničním přejezdu 2

Při kolizi utrpěl středně těžké zranění 63letý spolujezdec z nákladního vozidla, kterého z místa nehody transportoval do nemocnice v Liberci vrtulník. Padesátiletý řidič nákladního renaultu ze srážky vyvázl o něco lépe, ale i on skončil v péči lékařů liberecké nemocnice, kam ho převezla sanita. Zranění také utrpěla 35letá pasažérka z vlaku, kterou zdravotnická záchranná služba dopravila sanitou do nemocnice v České Lípě.

Podle předběžného vyjádření zdravotníků by její zrdravotní stav neměl být vážný. V osobním vlaku cestovalo celkem 20 lidí. Dopravní policisté odhadli hmotnou škodu na 550 000 korun. Nehoda uzavřela na několik hodin provoz na této železniční trati.

26. 3. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

