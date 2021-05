Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Na zdravotní sestru zaútočil lopatou

NYMBURSKO – Jednatřicetiletého podezřelého muže se podařilo zadržet.

Dne 11. 5. 2021 ve 22 hodin došlo v nymburské nemocnici k napadení zdravotní sestry. V té době neznámý muž vnikl přes otevřené okno do objektu nemocnice, kde počkal na procházející zdravotní sestru, ke které potichu zezadu přistoupil a přinesenou lopatou ji udeřil do hlavy. Způsobil jí tak zranění, se kterým je žena v nemocnici hospitalizována. Po útoku muž z nemocnice utekl.

Podle daného popisu muže, byla policisty natipována osoba podezřelého, kterou se dnes v dopoledních hodinách podařilo díky místní a osobní znalosti zadržet. V současné chvíli s jednatřicetiletým mužem probíhají potřebné procesní úkony.

Kriminalisté v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kde se trestní sazba pohybuje v horní hranici odnětí svobody až 10 let.



por. Bc. Petra Potočná

tisková mluvčí

12. května 2021

