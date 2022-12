Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Na zasněženém povrchu nezvládl řízení

ČESKOLIPSKO – Řidič nezvládl řízení na zasněžené vozovce a narazil do stromu.

Včera dopoledne v půl desáté se stala dopravní nehoda v katastru obce Ždírec v Podbezdězí. Řidič s vozidlem Toyota Corolla jel ve směru od Tachova do Ždírce, kde nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu zasněžené vozovky a při projíždění levotočivé zatáčky dostal smyk. Následně vyjel vpravo mimo vozovku, narazil do stromu a vyjel vlevo mimo vozovku, kde se s vozem převrátil na bok. Alkohol u něj policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Řidič havarovaného vozidla utrpěl zranění, se kterým byl posádkou zdravotnické záchranné služby převezen na ošetření do českolipské nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v České Lípě.





16. 12. 2022

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

