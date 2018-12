Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na zasněžené vozovce dostala smyk

KROMĚŘÍŽSKO: Přejela do protisměru a tam nabourala do protijedoucího vozidla.

Dvě lehká zranění si vyžádala sobotní nehoda u Kvasic. Řízení automobilu Škoda Felicia tam v ranních hodinách nezvládla třiadvacetiletá žena. Ta jela ve směru od Bělova na Kvasice. Na přímém úseku zasněžené vozovky nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala smyk a přejela do protisměrného jízdního pruhu, kde narazila do protijedoucího automobilu Ford Fiesta. Po nárazu byla škodovka odhozena vpravo mimo cestu a poté sjela z břehu mezi keře. Mladá řidička při tom utrpěla lehké zranění. Lehce zraněna byla také sedmačtyřicetiletá žena za volantem fordu. Záchranáři obě zraněné převezli do nemocnice ve Zlíně. Ještě před převozem u nich dopravní policisté provedli dechové zkoušky na alkohol. Byly negativní. Na škodovce vznikla škoda deset tisíc korun, na fordu pak sto padesát tisíc korun.

Nehodu i nadále řeší kroměřížští dopravní policisté.

17. prosince 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

vytisknout e-mailem Google+