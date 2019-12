Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Na výzvy k zastavení nereagoval

KROMĚŘÍŽSKO: Nyní čelí obvinění hned ze tří trestných činů.

Ve středu zahájili kroměřížští kriminalisté trestní stíhání proti devětadvacetiletému muži. Ten nyní čelí obvinění z trestných činů násilí proti úřední osobě a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Muže v úterý ráno 10. prosince přistihli na ulici Nádražní v obci Morkovice - Slížany morkovičtí policisté při řízení automobilu značky Renault Megane. Za volant usedl i přesto, že má soudem do března roku 2027 vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Výstražným zvukovým zařízením, blikajícími světly majáku a nápisem STOP na služebním vozidle dávali řidiči pokyn k zastavení. On ale nereagoval a vysokou rychlostí ujížděl směrem na Počenice, poté pokračoval přes Tetětice, Věžky, Zlobice a Lutopecny. Na přehledném úseku mezi Lutopecnami a Kroměříží na něj již čekala prvosledová hlídka, která svým vozidlem s blikajícími majáky částečně zatarasila cestu a taktéž se snažila řidiče zastavit. Ten nejprve přibrzdil, poté ale najel na policisty s úmyslem projet okolo zátarasu. Policisté byli nuceni uskočit stranou, aby nebyli vozem ujíždějícího řidiče sraženi. Při tomto manévru muž za volantem renaultu narazil do zadní části stojícího služebního auta a následně havaroval v příkopu. Bezprostředně poté ho policisté zadrželi. V jeho automobilu se nacházela také jedenáctiletá dívka.

Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní. Zato orientační test na drogy byl pozitivní, odhalil užití návykové látky amfetaminu.

Následným prověřováním vyšla najevo také další trestná činnost. Za držení návykových látek je muž kroměřížskými vyšetřovateli obviněn rovněž z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Za spáchanou trestnou činnost mu nyní hrozí až šestileté vězení.

Odkaz na video: https://youtu.be/YfZV1uqY1yk

12. prosince 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

