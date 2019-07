Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Na vyjížďku nocí si půjčil cizí auto, které stihl poškodit

SVITAVSKO - Chtěl se tím tak pomstít.

Ilustrační fotoKolegové ze Svitav sdělili obvinění jednatřicetiletému dříve trestanému nezaměstnanému muži, z přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Toho se měl dopustit v minulém týdnu v nočních hodinách ve Svitavách. Měl využít nezodpovědnosti majitele, který nechal své vozidlo v neuzamčené a dokonce s klíčky v zapalování. Pak pro něj nebylo nic jednoduššího, než pouze nastartovat a odjet. S vozidlem nakonec dojel až do Jaroměře, kde se prý chtěl otočit a vrátit vozidlo zpět. To se nestalo, protože způsobil defekt na předním kole a vozidlo odstavil. Následně využil linky 158, aby kontaktoval svou přítelkyni, která jej z Jaroměře odvezla zpět do Svitav. Důvodem jeho konání měla být msta, za neposkytnutou finanční pomoc ze strany přítelkyně majitele auta. Dále nám sdělil, že takto jednal pod vlivem alkoholu. Škodu na vozidle jsme prozatím vyčíslili na 10.000 korun.

V případě prokázání viny před soudem, teď muži hrozí za noční vyjížďku s cizím vozidlem trest odnětí svobody až na dva roky.

23. července 2019

por. Bc. Ondřej Zeman

tiskový mluvčí

